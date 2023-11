Cláudia R. Sampaio: Uma poeta desassombrada e marcante dos nossos dias

Cláudia R. Sampaio: “Aflige-me como está o mundo. Basta sair à rua e ver, ninguém que esteja atento e lúcido consegue estar bem” É das poetas mais necessárias e marcantes dos nossos dias. A sua poesia é desassombrada, torrencial, por vezes crua e em carne viva, com fúria, fogo, cinza e lava, delírio, abismo e subversão. Com seis livros de inéditos publicados, a obra mais recente é a antologia “Já Não Me Deito em Pose de Morrer”, com curadoria de Valter Hugo Mãe.

Um livro tesouro que contém relíquias poéticas de Cláudia, que é também pintora e faz parte do projeto "Manicómio". Ouçam-na no podcast "A Beleza das Pequenas Coisas", com Bernardo Mendonça Esta conversa em podcast começa por mergulhar na poesia da autora e, antes disso, na forma como a poesia a acompanha desde os 5 anos, quando Cláudia descobriu a malandrice do jogo das palavras e, através dela, a melhor forma de se traduzir.





