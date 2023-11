Citroën 2 CV. O carro que fugiu aos nazis

Nasceu do projeto Toute Petite Voiture (TPV) e o caderno de encargo era simples: um automóvel pequeno de quatro lugares, económico e ainda com a capacidade para transportar 50 quilos de carga e uma cesta de ovos numa estrada campestre, sem partir nenhum. Foi concebido no gabinete de estudos da Citroën, em Paris, e foi aperfeiçoado no centro de testes, na região de Eureet-Loir.

Em 1937, surgiu o primeiro protótipo, um estranho veículo com um único farol (a legislação da época não exigia dois faróis). A apresentação dos modelos de pré-produção estava prevista para o Salão de Paris de 1939, mas a eclosão da Segunda Guerra Mundial pôs fim a este projeto.

André Lefèbvre foi o responsável pelo projeto, este engenheiro tinha participado no projeto de carros de Grande Prémio. Não admira que tenha sido concebido seguindo as melhores tecnologias da época: carroçaria e plataforma em alumínio e magnésio, tração dianteira, suspensão flexível, motor bicilíndrico arrefecido a ar, boa rigidez e eficaz repartição de peso.

Foi apresentado ao público no Salão de Paris, em outubro de 1948, e, em julho de 1949, começou, finalmente, a produção do modelo com motor de 375 cc e 9 cv de potência, capaz de atingir 65 km/h. Ao longo dos anos foram introduzidas outras motorizações: 425 cc e 14 cv (1962), 602 cc e 22 cv (1966) e 435 cc e 26 cv (1979).

