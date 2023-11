Cisco destaca investimento em Portugal para impulsionar a agenda digital do país

De visita a Portugal, Mark Patterson, Chief of Staff to the Chair & CEO e Portugal Sponsor da Cisco, destaca o investimento que a multinacional tem feito no sucesso da agenda digital do país que é já o seu terceiro maior escritório na região da Europa, Médio Oriente e África. A Cisco é uma multinacional com presença em todo o mundo, chegando atualmente a mais de 80 países

. De que modo é que a Cisco tem vindo a investir em Portugal? Estamos presentes em Portugal desde 1995, tendo crescido de cerca de 400 colaboradores, em 2018, para mais de 1 000 atualmente, o que faz com que seja o nosso terceiro maior Escritório na região da Europa, Médio Oriente e África (EMEA). O nosso programa Country Digital Acceleration (CDA), que tem como objetivo acelerar a inovação e tornar a transformação digital possível à escala nacional, tem estado ativo aqui desde 2017, na sequência da assinatura de um MOU com o governo português. Com 58 projetos ativos e concluídos, o CDA reforça o nosso compromisso neste país, de que é exemplo a abertura do Customer Experience (CX) Center em Lisboa, em 2019. Estamos a apoiar a digitalização do país em alinhamento com o Plano do Governo para a Transição Digital e a estratégia de desenvolvimento social, económico e cultural de Portugal para 203

:

