Circulação reposta na estação de metro da Trindade no Porto após ameaça de bomba

A PSP do Porto não encontrou nenhum engenho explosivo na estação de metro da Trindade e a circulação, interrompida hoje após uma ameaça de bomba, foi reposta, disse fonte policial

À agência Lusa, fonte da PSP do Porto assegurou, pelas 17:30, que “não se confirmou o alerta” e que a circulação naquela estação foi reposta. A estação de metro da Trindade foi evacuada pelas devido a uma ameaça de bomba, cujo alerta foi dado às autoridades pelas 15:30.

Para o local foram mobilizados vários meios, entre os quais as equipas de deteção e inativação de engenhos da PSP, que procederam a avaliação da estação.A ameaça obrigou à criação de um perímetro de segurança nas imediações da estação da Trindade. headtopics.com

