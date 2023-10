Circulação reposta na estação de metro da Trindade após ameaça de bomba

A PSP do Porto não encontrou nenhum engenho explosivo na estação de metro da Trindade e a circulação foi reposta.A estação de metro da Trindade foi evacuada esta tarde de sexta-feira devido a uma ameaça de bomba, cujo alerta foi dado às autoridades pelas 15:30.

Para o local foram mobilizados vários meios, entre os quais as equipas de deteção e inativação de engenhos da PSP, que procederam a avaliação da estação.Mas, pelas 17:30, fonte da PSP do Porto assegurou à agência Lusa que"não se confirmou o alerta" e que a circulação naquela estação foi reposta.

Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. O meu irmão ainda não voltou à comédia e ele sempre foi o gajo engraçado da família”Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. headtopics.com

Consulte Mais informação:

SICNoticias »

Circulação retomada após falsa ameaça de bomba na estação de Metro da Trindade no PortoPSP foi chamada ao local. Consulte Mais informação ⮕

Circulação reposta na estação de metro da Trindade no Porto após ameaça de bombaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Ameaça de bomba obriga à evacuação da estação do metro da Trindade no PortoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Estação do metro da Trindade no Porto evacuada devido a ameaça de bombaA PSP evacuou a estação de metro Trindade, no Porto, devido a uma ameaça de bomba. O alerta terá sido dado pelas 15h30. Polícia está a proceder à avaliação no local. Consulte Mais informação ⮕

Estação do metro da Trindade no Porto evacuada por ameaça de bombaAmeaça de bomba obriga evacuação da estação de metro da Trindade, no Porto. Consulte Mais informação ⮕

Ameaça de bomba na estação de Metro da Trindade no PortoPSP foi chamada ao local. Circulação está condicionada. Consulte Mais informação ⮕