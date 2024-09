Circulação Interrompida na Linha Azul do Metro de Lisboa por Avaria de Comboio

A circulação na linha Azul do Metro politano de Lisboa está interrompida devido a uma avaria num comboio, adiantou esta quinta-feira a empresa na rede social X. De acordo com a publicação, divulgada pelas 21h38, a circulação na linha Azul está interrompida devido a'avaria de comboio'.

Metro Lisboa Avaria Linha Azul Transporte Público

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Linha Verde do Metro de Lisboa interrompida por avaria na sinalizaçãoA circula&231;&227;o est&225; interrompida entre as esta&231;&245;es de Telheiras e Campo Grande desde as 07h37, n&227;o havendo previs&227;o para a retoma da circula&231;&227;o.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Linha Verde do Metro de Lisboa interrompida por avaria na sinalizaçãoA circulação na linha Verde do Metropolitano de Lisboa estava cerca das 08:50 interrompida entre as estações de Telheiras e Campo Grande devido a uma avaria na sinalização.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Linha Verde do Metro de Lisboa interrompida por avaria na sinalizaçãoA circulação está interrompida entre as estações de Telheiras e Campo Grande, não havendo previsão para a retoma da circulação.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Linha Vermelha do Metro de Lisboa interrompida devido a avariaDe momento, não é possível prever a duração da interrupção.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Está retomada a circulação na linha Verde do metro de Lisboa após avaria na sinalizaçãoA circula&231;&227;o esteve interrompida, durante a manh&227; desta quinta-feira, entre as esta&231;&245;es de Telheiras e Campo Grande, devido a uma avaria na sinaliza&231;&227;o.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Retomada circulação na linha Verde do metro de Lisboa após avaria na sinalizaçãoEsteve interrompida entre as estações de Telheiras e Campo Grande desde as 7h37.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »