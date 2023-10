Circulação interrompida na Avenida Gustavo Eiffel até domingo devido ao mau tempo

“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaExército israelita faz nova operação terrestre na Faixa de GazaUrgência de Obstetrícia do Hospital de Braga fechada entre sábado e segundaTaxista detido pela décima vez por enganar turistas em LisboaA circulação automóvel e pedonal na Avenida Gustavo Eiffel, no Porto, vai ser interrompida a partir das 23h00 por"precaução e para...

"O trânsito será restabelecido logo que estejam reunidas condições de segurança, sendo efetuada uma reavaliação da situação durante o dia 29 de outubro, domingo", acrescenta a autarquia. Na quinta-feira, também devido às previsões de mau tempo, a Câmara do Porto decidiu igualmente interromper a circulação automóvel e pedonal na Avenida D. Carlos I.

Os serviços apelam também ao respeito pelos perímetros de segurança já estabelecidos junto da orla costeira e acessos aos molhes e praias, nomeadamente na Avenida de D. Carlos I, Avenida do Brasil e Avenida de Montevideu.Aos cidadãos é pedida a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais, como bueiros, algerozes e caleiras, e retirada de objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculo ao livre escoamento das águas. headtopics.com

A autarquia chama ainda a"especial atenção" na circulação, permanência e estacionamento junto a áreas arborizadas, devido à possibilidade de queda de árvores em virtude da saturação dos solos. Comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil revelou que foi elevado o estado de prontidão dos meios para o nível laranja em 16 sub-regiões.Circulação interrompida até sábado na Avenida D.

