O Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) vai realizar 50 acções de formação"dedicadas à arte de bem servir" o vinho do Porto, de Norte a Sul do país, durante um mês, com dois objectivos:— hotéis, restaurantes e cafés — e promoção de um"consumo responsável e moderado".

O programa"Saber Servir, Vender Melhor" regressa a 7 de Novembro para uma edição que terminará a 4 de Dezembro, faz saber o IVDP numa nota de imprensa enviada esta segunda-feira às redacções. Lançada em 2012, a iniciativa visa, em primeiro plano,"proporcionar um atendimento mais qualificado e aprimorado de Porto". É, por isso,"dedicada exclusivamente aos profissionais do sector".

Aqueles que concluírem com sucesso a formação receberão"um certificado digital de participação emitido pelo IVDP", que reconhece o seu"compromisso e dedicação em aperfeiçoar competências e conhecimentos em relação ao vinho do Porto".elevar os padrões de serviço e atendimento headtopics.com

, proporcionando uma experiência mais enriquecedora para os apreciadores deste vinho icónico. O IVDP continua comprometido nesta missão de promover a excelência no serviço e consumo responsável”, sublinha o presidente daquele organismo, Gilberto Igrejas, citado no mesmo comunicado.

