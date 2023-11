Cinco mortos e vários desaparecidos após queda de andaime na Alemanha

Pelo menos cinco trabalhadores da construção civil morreram esta segunda-feira e várias foram dadas como desaparecidas após a queda de um andaime num poço durante obras em Hamburgo, no norte da Alemanha, disseram as autoridades alemãs.

O serviço de bombeiros da segunda maior cidade da Alemanha disse que o local da construção foi evacuado após o acidente, informou a agência de notícias alemã DPA, acrescentando que várias centenas de trabalhadores estavam reunidos do lado de fora.

Schwerer Unfall in der HafenCity: Ein Gerüst bricht auf einer Baustelle für das Überseequartier zusammen und stürzt acht Stockwerke tief in einen Fahrstuhlschacht. Die Suche nach Vermissten ist schwierig.Nach dem Baustellenunfall in der Hafencity hat die Feuerwehr ihre Angaben korrigiert. Sicher ist demnach, dass drei Arbeiter ums Leben gekommen sind. Einer kam lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus. Weitere werden aber noch vermisst. headtopics.com

HafenCity é uma antiga área portuária no rio Elba que está a ser remodelada com edifícios residenciais, escritórios, hotéis e lojas.

