Cinco mortos e vários desaparecidos após queda de andaime na Alemanha

Tanques israelitas entram nos arredores da cidade de GazaCão português era mesmo o mais velho do mundo? Veterinários colocam dúvidas e Guinness decide investigarArmando Pereira já pagou caução de dez milhões de euros para deixar prisão domiciliáriaPelo menos cinco trabalhadores da construção civil morreram esta segunda-feira e várias foram dadas como desaparecidas após a queda de um andaime num poço durante obras em...

O serviço de bombeiros da segunda maior cidade da Alemanha disse que o local da construção foi evacuado após o acidente, informou a agência de notícias alemã DPA, acrescentando que várias centenas de trabalhadores estavam reunidos do lado de fora.

O acidente aconteceu em Ueberseequartier, parte do distrito de HafenCity, na cidade portuária, e é um dos projetos de construção mais importantes de Hamburgo. HafenCity é uma antiga área portuária no rio Elba que está a ser remodelada com edifícios residenciais, escritórios, hotéis e lojas.loginAvião com 189 passageiros aterra de emergência no aeroporto de FaroAvião com 12 pessoas despenha-se e explode perto de aeroporto no Brasil. Bebé entre os mortosAutoridades colombianas suspeitam que raptores querem levar pai de Luis Díaz para a Venezuela"Tirei fotos e enviei aos meus amigos. headtopics.com

Vários detidos no funeral da jovem iraniana que morreu devido a alegado ataque da polícia da moralidade em TeerãoIncidente causou ainda 36 feridos.Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina.

Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Pelo menos 35 mortos em acidente com autocarro e automóveis no EgitoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Manifestações em várias cidades da Alemanha contra bombardeamentos em GazaMilhares de pessoas manifestaram-se hoje em várias cidades da Alemanha contra os bombardeamentos israelitas em Gaza, incluindo cerca de 3.000 em Berlim, onde muitos dos protestos tinham sido proibidos até agora por razões de segurança. Consulte Mais informação ⮕

Pelo menos 36 mortos em acidente numa mina no Cazaquistão — Novo balançoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Pelo menos 36 mortos em acidente numa mina no CazaquistãoIncêndio foi provocado por uma explosão de metano. Consulte Mais informação ⮕

Pelo menos 36 mortos em acidente numa mina no CazaquistãoPelo menos 36 mineiros morreram e dez continuam desaparecidos após um acidente numa mina no centro do Cazaquistão, segundo um novo balanço divulgado hoje pelas autoridades locais. Consulte Mais informação ⮕

Sobe para 36 número de mortos em acidente numa mina no Cazaquistão&192; hora do acidente, causado por uma explos&227;o de metano que provocou um inc&234;ndio, havia 252 trabalhadores na mina de carv&227;o, que se localiza perto de Karaganda, no centro do pa&237;s. Consulte Mais informação ⮕