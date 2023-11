Cinco interessados na corrida ao negócio de malparado do ano

. As poucas carteiras que têm saído para o mercado este ano são de valor reduzido, raramente superando os 100 milhões de euros. Um dos maiores processos será mesmo aquele que oA principal razão para este arrefecimento tem a ver com a “grande limpeza” que os bancos realizaram nos últimos anos. Há cinco anos, o sistema bancário defrontava-se com 31,8 mil milhões de euros em NPL, correspondendo a 13,6% do total do crédito.

O rácio caiu para 3,1% no final de junho, abaixo do “número mágico” de 5%, totalizando os 9,7 mil milhõesNo momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história. Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.Será o maior negócio no mercado de malparado este ano em Portugal: a LX Partners colocou à venda a Algebra e os ativos tóxicos de 4,2 mil milhões de euros que comprou à banca nos últimos anos.

:

VISAO_PT: Mau tempo mata cinco pessoas em província do centro de MoçambiqueVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Mau tempo mata cinco pessoas em província do centro de MoçambiqueÓbitos foram registados no distrito de Gurué, o mais afetado pela chuva torrencial que se faz sentir desde segunda-feira naquela região.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

DINHEIRO_VIVO: Fundo britânico Zegona compra Vodafone Espanha por cinco mil milhões de eurosA Vodafone dará ao Zegona a licença para usar a marca Vodafone em Espanha durante um período de até dez anos.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Fundo britânico Zegona compra Vodafone Espanha por cinco milhões de eurosEmpresas vão ainda assinar 'outros acordos transitórios e a longo prazo'.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Dia Mundial da Poupança: cinco dicas para pagar menos na “conta da luz”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

DINHEIRO_VIVO: Fundo britânico Zegona compra Vodafone Espanha por cinco mil milhões de eurosA Vodafone dará ao Zegona a licença para usar a marca Vodafone em Espanha durante um período de até dez anos.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »