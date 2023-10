Cimeira UE. Costa define final do ano como 'prazo indicado' para acordo sobre regras do défice e dívida

Os líderes da União Europeia (UE), reunidos esta sexta-feira em Bruxelas, admitiram que a inflação ainda é uma"preocupação fundamental", mas disseram esperar que a taxa continue a descer, quando as economias comunitárias crescem"com uma dinâmica reduzida".No fim do encontro, António Costa disse foi "transmitido um sinal de confiança relativamente à trajetória das economias" na Zona Euro.

"O Conselho Europeu teve a oportunidade de discutir a revisão das regras da governação económica, apontando o final deste ano como prazo adequado para os ministros das Finanças concluírem esse debate e aprovarem as nossas novas regras"o primeiro-ministro referiu que este era um debate “particularmente ativo”, mas que “hoje temos uma situação orçamental e financeira que nos permite ter esta discussão sem ansiedade”.

Por outro lado, também é importante “não comprometer” o facto de “termos de fazer um esforço acrescido de investimento para aproveitar todas as oportunidades que as transições digital e climática nos impõem”. headtopics.com

Uma das conclusões dos líderes da UE, após a reunião desta sexta-feira, é que é prioritário “adaptar o Orçamento da União a várias prioridades políticas”, como o apoio à Ucrânia, as políticas de migrações, o reforço do fundo de solidariedade.

António Costa reconheceu ainda que para aumentar o Orçamento da União Europeia é preciso também aumentar os recursos próprios da Europa. A posição surge quando se prevê a retoma destas regras orçamentais em 2024, após a suspensão devido à pandemia e à guerra da Ucrânia, com nova formulação apesar dos habituais tetos de 60 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) para a dívida pública e de 3 por cento do PIB para o défice. headtopics.com

