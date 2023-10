​Cimeira do Euro é “fundamental” para “garantir competitividade europeia”

Evento realiza-se em Bruxelas, à margem do Conselho Europeu, com a presença dos líderes europeus e da presidente do Banco Central Europeu.O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, considera que a Cimeira do Euro, que se realiza esta sexta-feira, é “fundamental” para “garantir a competitividade europeia”.

Um dia depois de ter deixado inalteradas as taxas de juro do BCE, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, vai analisar com os líderes europeus a melhor estratégia para impulsionar o crescimento económico em toda a União.

Charles Michel explica que vão “discutir a situação económica” e que este debate é “fundamental para todos nós, a fim de garantir a competitividade europeia, que sejamos capazes de proteger os nossos empregos, desenvolver as nossas economias e utilizar as mudanças climáticas e a transformação digital como ferramentas, como uma estratégia para um maior crescimento em toda a União Europeia”. headtopics.com

O presidente do Conselho Europeu acrescenta que esta cimeira é "a melhor forma de coordenarmos as políticas económicas em toda a União Europeia".

