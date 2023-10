Cientistas podem ter descoberto motivo por detrás das mortes de dezenas de elefantes em vias de extinção

Novas análises aos cadáveres dos animais sugerem a presença de uma bactéria pode ser a causa por detrás das mortes de elefantes no Botsuana e Zimbabuérevelou o motivo para vários elefantes em vias de extinção terem aparecido mortos no Botsuana e Zimbabué em 2020. Cerca de 350 elefantes de diferentes faixas etárias e ambos os sexos foram encontrados mortos no delta do Okavango, no Botsuana.

Através de análises de amostras recolhidas das carcaças dos animais, os investigadores foram capazes de concluir que a mortes destes elefantes estão relacionadas com a presença da Pasteurella Bisgaard táxon 45, uma bactéria que se terá infiltrado no sangue dos animais e provocado septicemias e infeções sanguíneas.

Os elefantes-africanos da savana são uma espécie em vias de extinção graças à prática de caça furtiva. De acordo com dados do estudo, estima-se que exista uma queda de 8 % por ano na sua espécie, restando apenas 350 mil elefantes da savana em liberdade. Contudo, os especialistas acreditam que esta doença infecciosa pode ser considerada como uma ameaça à sua conservação. headtopics.com

