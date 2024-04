Cientistas da Universidade da Califórnia revelam nova estratégia de vacina universal

Cientistas da Universidade da Califórnia revelaram uma nova estratégia para a vacina baseada em RNA que é eficaz contra qualquer estirpe de um vírus e segura mesmo para bebés e para quem tem o sistema imunitário enfraquecido.

O mesmo aconteceu com as vacinas contra o SARS-CoV-2, coronavírus que causa a covid-19, que foram sendo reformuladas para atingir subvariantes das estirpes dominantes em circulação. A vacina agora revelada "utiliza uma versão viva modificada de um vírus", mas "não depende" da referida resposta imunitária -- por isso pode ser tomada por bebés com um incipiente sistema imunitário ou por imunocomprometidos -, mas sim de pequenas moléculas de RNA que silenciam os genes causadores da doença.

"Ele pode-se replicar até certo ponto, mas depois perde a batalha para a resposta do RNAi do hospedeiro", disse ainda Ding, acrescentando: "Um vírus enfraquecido desta forma pode ser usado como vacina para reforçar o nosso sistema imunitário RNAi."

Vacina RNA Estirpe De Vírus Bebés Sistema Imunitário Enfraquecido

