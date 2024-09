Ciencia registra rica biodiversidade no Banco de Gorringe, mas alerta para urgência na proteção

encerrou este sábado com a celebração da riqueza biológica encontrada e com um alerta para a urgência de proteção efetiva perante sinais preocupantes.

Em muitas dezenas de lançamentos à água de sistemas de câmaras de vídeo com isco para atrair fauna marinha, nas imagens captadas surgiram apenas dois tubarões azuis, apesar de a riqueza da fauna da montanha submarina justificar a existência de mais predadores do topo da cadeia alimentar. José Soares dos Santos, presidente do conselho de administração e do conselho de curadores da Fundação Oceano Azul, reforçou o apelo para a urgência de proteger os valores naturais do país e do planeta afirmando que “temos o conhecimento e sabemos o que temos de fazer”.

O banco de Gorringe tem dois picos principais, os montes submarinos Gettysburg e Ormonde, que apesar de submersos, ao elevarem-se desde profundidades de cerca de 5.000 metros são mais altos do que as montanhas do Pico e Serra da Estrela juntas e são as montanhas mais altas da Europa ocidental. São ecossistemas de elevada biodiversidade, com habitats que vão desde florestas de algas perto da superfície até recifes de coral de água fria a grandes profundidades.

Banco De Gorringe Biodiversidade Expedição Científica Proteção Ambiental Marinha Portuguesa

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

José Tourais mergulha em montanha submarina pela 12.ª vez em viagem ao Banco GorringeExpedição científica parte este sábado para recolher novos dados de maior montanha submarina portuguesa.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Expedição ao banco de Gorringe descobre 200 espécies, incluindo raias elétricas rarasUma expedição científica ao banco de Gorringe, maior montanha subaquática da Europa Ocidental, revelou pelo menos 200 espécies, incluindo uma rara concentração de raias elétricas. A ausência de tubarões foi um destaque curioso.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Expedição ao Monte Submarino Gorringe Descobre Mais de 200 Espécies MarinhasUma expedição científica ao banco de Gorringe, a maior montanha submarina da Europa Ocidental, revelou pelo menos 200 espécies marinhas, incluindo uma rara concentração de raias elétricas. Os tubarões, porém, foram pouco encontrados durante a pesquisa.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Expedição Oceano Azul Gorringe parte para explorar a biodiversidade marinha portuguesaA expedição, liderada pela Fundação Oceano Azul, sairá do Cais Adamastor no sábado para o monte Gorringe, uma área rica em vida marinha localizada na Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Portugal Continental. O objetivo é acelerar a proteção marinha e divulgar um patrimônio natural desconhecido de muitos.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Idoso em estado grave após ser colhido por trator em BarcelosNa origem do atropelamento esteve uma colisão entre uma carrinha e uma máquina agrícola.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Banco de Portugal é o único regulador nacional que nunca teve uma mulher líderTodos os reguladores nacionais já tiveram ou têm mulheres na liderança. A exceção é o Banco de Portugal. Mário Centeno é o décimo quinto governador do supervisor bancário, todos eles homens

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »