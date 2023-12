Cidadãos europeus recetivos à adesão da Ucrânia à União Europeia

Os cidadãos da Dinamarca, Polónia, Alemanha, Roménia, França e Áustria estão, em geral, recetivos à ideia de a Ucrânia aderir à União Europeia, apesar dos riscos. Uma sondagem, realizada antes do Conselho Europeu desta semana, revela ainda uma atitude moderada em relação à adesão da Geórgia e de alguns Estados dos Balcãs Ocidentais. E a oposição à admissão da Turquia.

Uma sondagem realizada pelo Conselho Europeu das Relações Externas (ECFR) junto de seis Estados-membros da União Europeia e divulgada esta terça-feira revela um apoio considerável à adesão da Ucrânia e, em menor disposição, da Moldávia e de Montenegro, mas também profundas preocupações económicas e de segurança. No entanto, verificou-se uma oposição generalizada à eventual adesão da Turquia. E uma reação marcadamente fria em relação à possibilidade de a Albânia, Geórgia, Kosovo, Macedónia do Norte e Sérvia aderirem à União Europei





