Ciclista belga Quinten Hermans vence a terceira etapa da Volta ao País Basco

O ciclista belga Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) venceu hoje a terceira etapa da Volta ao País Basco, com o esloveno Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) a manter a liderança da classificação geral, apesar de uma queda. Hermans foi o mais rápido no sprint final, após 190,9 quilómetros entre Ezpeleta e Altsasu, e terminou com o tempo de 04:40.59 horas, superiorizando-se ao italiano Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) e ao espanhol Alex Aranburu (Movistar), segundo e terceiro, respetivamente.

Roglic chegou no grupo principal e continua na liderança da classificação geral, apesar de uma queda a cerca de 40 quilómetros da meta que o deixou com marcas visíveis. O esloveno chegou a estar descolado do pelotão, mas conseguiu reentrar. Uma outra queda, já perto da entrada no quilómetro final, afetou o português Nelson Oliveira (Movistar) e o espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates), entre outros, mas ambos terminaram a etapa e não sofreram penalizações no tempo

