Ciclismo . Volta à Espanha começa em Lisboa

27/10/2023 19:16A ideia de colocar Portugal no trajeto da Volta à Espanha tem quatro anos, mas só agora foi possível concretizar a ideia. A edição de 2024 vai ter três etapas no nosso país.

Começa a 17 de agosto com o contrarrelógio individual de 11 km entre o Mosteiro dos Jerónimos e a Praia da Torre, em Oeiras. A segunda etapa, dia 18, leva o pelotão de Cascais até Ourém, e a terceira etapa, dia 19, liga a Lousã a Castelo Branco, com passagem pela Serra da Estrela.

O investimento português não chega a dois milhões de euros e o retorno financeiro vai ser elevado com uma caravana com mais de três mil pessoas. O retorno mediático e a projeção de Portugal no mundo vai ser enorme. headtopics.com

A prova é transmitida em direto para 190 países, com uma audiência superior a 500 milhões de pessoas.

Volta à Espanha começa em LisboaNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Governo de Espanha distribui por todo o país migrantes que chegam às CanáriasO governo espanhol está a distribuir, por Espanha, milhares de migrantes que têm chegado às Canárias nos últimos meses. Consulte Mais informação ⮕

EDP vende ao seu segundo maior acionista parte do negócio termoelétrico em EspanhaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

EDP avança com pedido para fechar três centrais a carvão em EspanhaA EDP avançou com um pedido para fechar três centrais termoelétricas a carvão em Espanha e vendeu metade do grupo de centrais Aboño ao seu segundo maior acionista, para conversão de uma outra central térmica de carvão para gás. Consulte Mais informação ⮕

EDP avança com pedido para fechar três centrais a carvão em EspanhaA EDP avançou com um 'pedido de autorização ao operador do sistema elétrico para encerrar a central a carvão Aboño I', assim como as restantes centrais a carvão da EDP em Espanha. Consulte Mais informação ⮕

EDP avança com pedido para fechar três centrais a carvão em EspanhaA EDP avançou com um 'pedido de autorização ao operador do sistema elétrico para encerrar a central a carvão Aboño I, assim como as restantes centrais a carvão da EDP em Espanha'. Consulte Mais informação ⮕