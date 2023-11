Ciberataque ao município de Gondomar foi “o maior ataque a uma instituição pública”

Egito abre porta a estrangeiros e feridos pela primeira vez desde o início do conflito na Faixa de GazaCatarina viu as imagens do acidente de Ivo.

“Em investimentos já feitos e outros programados, por exemplo, de reforço de segurança comprámos mais de 700 discos e serviços (...) gastámos entre 1,4 e 1,5 milhões de euros. Fora disto estão os prejuízos acumulados de dias e dias parados, pois aí estaremos a falar de muitos milhões de euros”, disse o autarca, acrescentando que “só no final do ano é que a normalidade deverá estar restabelecida”.

Existem cada vez mais pessoas a viver em tendas e pedaços de cartão em muitos outros locais, como na freguesia de Arroios, em Lisboa.Depois de conseguirem casa, pais que viviam numa tenda em Carcavelos querem recuperar a guarda dos filhos

Conseguir pagar a prestação do crédito à habitação ou a renda da casa passou a ser o maior problema que as famílias enfrentam.Só esta perícia pode esclarecer a causa da morte de Eva, nome que seria dado à bebé.Segundo dados da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) este ano foram emitidas 4.082.440 liquidações de IMI, sendo 916.359 de valor até 100 euros.

João e Danielle tiveram de abandonar um T1 em Lisboa. Gabriel, de 5 anos, e Santiago, de 10, vivem numa casa de acolhimento em Carcavelos há cinco meses."A situação tem sido muito complicada. As rendas das casas estão demasiado altas. O que recebemos não dá para tudo", conta Nelson, que mora na Quinta dos Ingleses há cerca de dois anos.Tinha 80 anos.

:

VISAO_PT: Ciberataque em Gondomar foi o “maior uma instituição pública em Portugal”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Ciberataque à Câmara de Gondomar foi o 'maior a uma instituição pública em Portugal'Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

ITWITTING: Maior ciberataque a instituição pública em Portugal foi em GondomarO município foi obrigado a gastar 1,5 milhões de euros na reposição do sistema informático. &etilde;

Fonte: itwitting | Consulte Mais informação »

SOLONLINE: Gondomar sofreu o maior ataque informático a uma instituição pública em PortugalNascer do SOL

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Câmara de Gondomar diz que ciberataque que sofreu foi o 'maior a uma instituição pública em Portugal'Presidente da autarquia revelou que ciberataque sofrido em setembro já obrigou a gastar 1,5 milhões de euros na reposição do sistema informático.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Ourém: autarquia coloca tenda no centro de saúde para utentes pernoitaremSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »