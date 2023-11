Ciarán: o que esperar da tempestade que promete trazer os ventos mais fortes em décadas para a Europa?

A autoridade ferroviária nacional, a SNCF, cancelou alguns comboios regionais em cinco regiões da zona Este a partir da noite de quarta-feira e, na rota dos comboios rápidos entre Paris e Rennes, foram suspensas as paragens intermédias.

Na zona do Canal da Mancha, prevê-se que as regiões da Bretanha e Normandia sejam as mais afetadas, além da região do Loire-Atlantique, a sul. De acordo com Rachel Ayers, do Met Office, poderão ocorrer falhas de energia na sequência de queda de árvores, constrangimentos na circulação rodoviária e o encerramento de serviços ferroviários.

A Agência do Ambiente Inglesa, alerta que"o vento continua a ser a maior ameaça da tempestade", aconselhou a população a preparar-se para possíveis cheias na quarta-feira, mas os piores impactos não são esperados até quinta-feira, estando a ser instaladas barreiras contra cheias no sudeste e no rio Severn, que desagua no estuário que separa a Inglaterra e o País de Gales, onde as chuvas fortes deverão ser a maior ameaça.

