Chuvas torrenciais inundam vários locais na Itália

Itália foi atingida por chuvas torrenciais que deixaram vários locais do país inundados. As chuvas fortes, que caíram durante várias horas, fizeram com que o caudais dos rios transbordassem e provocaram deslizamentos de terras.

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Chuvas torrenciais provocam inundações em Itália e FrançaEm França há, pelo menos, duas pessoas desaparecidas e várias regiões, sobretudo do nordeste, em alerta vermelho por causa do mau tempo.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Chuvas torrenciais inundam várias regiões da ItáliaA Itália foi atingida por chuvas torrenciais que deixaram vários locais do país inundados. As chuvas fortes, que caíram durante várias horas, fizeram com que o caudais dos rios transbordassem e provocaram deslizamentos de terras. Os bombeiros italianos informaram na rede social X (antigo Twitter) que cerca de 15 pessoas tiveram de ser retiradas de casa, em Edolo, em Val Camonica.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Imagens mostram força da corrente de rio após chuvas torrenciais na BolíviaAs fortes chuvas aumentaram a intensidade do rio Aruntaya, em La Paz, na Bolívia, e originaram um transbordo que afetou vários do terrenos próximos.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Chuvas torrenciais levam autoridades da Bolívia a declarar estado de emergênciaUm rio transbordou e destruiu muitas casas durante o fim de semana.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Chuvas torrenciais levam autoridades da Bolívia a declarar estado de emergênciaAs fortes chuvas em La Paz, na Bol&237;via, levaram as autoridades a declarar o estado de emerg&234;ncia, segundo um documento do governo divulgado este domingo, segundo a Reuters.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Lula anuncia pacote de investimento em estado do sul afetado por fortes chuvasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »