Chuvas fortes podem dificultar purificação da água em Aveiro

Emídio Sousa, Secretário de Estado do Ambiente, admite que a ocorrência de chuvas fortes, como se prevê que aconteça, pode vir a dificultar a purificação da água para consumo, na região de Aveiro , devido às impurezas deixadas pelos incên...

Miguel Pinheiro avalia diariamente três figuras. Pode ouvir o bom, o mau e o vilão de segunda a sexta depois das 8h25 na Rádio Observador. Notas de 0 a 20 aos protagonistas do dia dadas por elementos da direção e editores do Observador, num debate solto e descontraído.

Chuvas Aveiro Água Purificação Incêndios

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Incêndios: Governo cria equipa multidisciplinar com sede em Aveiro e prolonga estado de alerta'Vamos passar horas difíceis nos próximos dias, temos de nos preparar para isso e temos de nos juntar para isso”, disse o primeiro-ministro ao anunciar a equipa multidisciplinar

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Ex-secretário de Estado de Passos Coelho defende processo de privatização da ANASérgio Monteiro, antigo secretário de Estado responsável pelas pastas das infraestruturas e transportes no Governo de Pedro Passos Coelho, defende o processo de privatização da ANA Aeroportos.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

'Secretário de Estado pediu-me para contactar Nuno Rebelo de Sousa'Antiga secret&225;ria de Ant&243;nio Lacerda Sales diz que entrou em contacto com o filho do Presidente da Rep&250;blica a pedido do ex-governante.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Caso gémeas: Não fiz nada que o secretário de Estado não soubesseDe acordo com o relatório da IGAS sobre este caso, foi Carla Silva, secretária do então secretário de Estado, quem contactou o Hospital de Santa Maria para marcar a consulta das gémeas - uma informação já negada por Lacerda Sales.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

‘A Cruz Vermelha, muitas vezes, substitui o Estado e nem sempre o Estado corresponde’António Saraiva lamenta o tempo que o Estado demora a pagar, numa altura em que os donativos não são suficientes para responder aos pedidos de ajuda, que têm disparado. E diz que o setor social continua a ser o ‘parente pobre’.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

‘A Cruz Vermelha, muitas vezes, substitui o Estado e nem sempre o Estado corresponde’António Saraiva lamenta o tempo que o Estado demora a pagar, numa altura em que os donativos não são suficientes para responder aos pedidos de ajuda, que têm disparado. E diz que o setor social continua a ser o ‘parente pobre’.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »