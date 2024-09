Chuvas fortes ameaçam Norte e Centro após incêndios

Ataque a caravana no Paquistão. Embaixador diz que zona é calma, mas"alvo era novo"“Não basta dizer que se prendem os incendiários”. A floresta “precisa de um projeto”O Norte e Centro do país, fustigados nos incêndios da semana passada, vão estar sob precipitação intensa até quinta-feira. A Associação Portuguesa de Geógrafos alerta para deslizamento de terra s e empobrecimento dos solos.

Mesmo que não aconteçam deslizamentos de terra, a chuva vai ter consequências negativas nas zonas ardidas."O que vai acontecer garantidamente com a chuva é que", especificamente"alguns nutrientes que vão ser levados nessa escorrência". António Bento Gonçalves simplifica:"o solo vai ficar mais pobre".

O presidente da Associação Portuguesa de Geógrafos apela às câmaras municipais e juntas de freguesia para desobstruírem as vias de água e evitar a criação de"micro-barragens" e permitir o normal curso da água. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um alerta para percipitação forte e persistente entre terça e quinta-feira. Durante os próximos dias, afirma o instituto em comunicado, devem ser emitidos vários aviso metereológicos.Intervenção de emergência para travar arrastamento de terras para o rio VougaTodos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

Chuva Incêndios Deslizamento De Terra Portugal Associação Portuguesa De Geógrafos

