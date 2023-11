Chuva intensa, rajadas de vento e forte agitação marítima: Depressões em cadeia atingem Portugal

Egito abre porta a estrangeiros e feridos pela primeira vez desde o início do conflito na Faixa de GazaCatarina viu as imagens do acidente de Ivo. Carro até lançou faíscasEscuteiro que abusava de criança atraso cognitivo profundo é afastado de menoresAssine Já‘Ciarán’ representa perigo de inundação em meio urbano, o que obriga a cuidados redobrados numa condução defensivaDepressões em cadeia atingem o País desde 17 de outubro.

Portugal vai sentir efeitos da depressão Ciarán nas próximas horas mas tempestade não afetará diretamente o PaísProteção Civil alerta para agravamento das condições meteorológicas nas próximas 48 horasDomingo de temporal: Faro com aviso vermelho, outros quatro distritos com aviso laranjaDepressão Ciarán deve afetar Portugal continental e Madeira na quinta-feiraPiso aluiu na Avenida da Boavista no Porto devido ao mau...

Entre as 20h00 de ontem e as 07h00, foram registadas 15 ocorrências relacionadas com o mau tempo só no concelho do Porto.Alerta vai estar em vigor entre as 12h00 e as 00h00 desta segunda-feira.Está previsto um agravamento das condições do mar nas próximas horas.Concelho do Porto registou em 7 de janeiro, em menos de duas horas, 150 pedidos de ajuda por causa das inundações em habitações e vias públicas.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina.Três cremes de olhos (realmente) eficazes contra os papos e as olheiras por menos de ?10

:

RENASCENCA: ​Aviso para 48 horas de chuva forte, vento, neve e possibilidade de cheiasCom base na informa&231;&227;o do Instituto Portugu&234;s do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Prote&231;&227;o Civil avisa a popula&231;&227;o para o agravamento do estado do tempo na quarta e na quinta-feira.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Chuva de Outubro engordou albufeiras de Portugal, mas mantém zonas no Sul em apurosOs níveis de armazenamento nas 35 barragens localizadas a Norte do rio Tejo estavam entre os 60 e 100%. Em 25 das 47 barragens a Sul do Tejo a reserva de água continua abaixo dos 50%.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Proteção Civil alerta para agravamento das condições meteorológicas nas próximas 48 horasAtuoridade prevê vento e chuva forte, agitação marítima e queda de neve.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Vento, chuva e agitação marítima: os efeitos da depressão Ciarán em 10 perguntas e respostasSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Livre abstém-se na generalidade, mas deixa aviso: “abstenção pode transformar-se em voto contra”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Chuva agitação marítima causam estragos nos campos agrícolas de OvarSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »