Chuva forte coloca 34 barragens com mais de 80% de capacidade

A chuva forte registada em outubro provocou uma subida do volume de água armazenado nas barragens, em particular do Norte e Centro. Segundo o último balanço da Agência Portuguesa do Ambiente, a média nacional, registada na segunda-feira, foi de 71%, numa subida face aos 68% observados na segunda-feira anterior.

Evolução que representou um ganho de 338 hm3, o que em termos comparativos representa o armazenamento total da Barragem do Alto Lindoso, no rio Lima (Minho). Em 79 albufeiras monitorizadas, há 34 com um volume de armazenamento superior a 80%, todas elas nas regiões Norte e Centro.

Existem cada vez mais pessoas a viver em tendas e pedaços de cartão em muitos outros locais, como na freguesia de Arroios, em Lisboa.Depois de conseguirem casa, pais que viviam numa tenda em Carcavelos querem recuperar a guarda dos filhos

Conseguir pagar a prestação do crédito à habitação ou a renda da casa passou a ser o maior problema que as famílias enfrentam.Só esta perícia pode esclarecer a causa da morte de Eva, nome que seria dado à bebé.Segundo dados da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) este ano foram emitidas 4.082.440 liquidações de IMI, sendo 916.359 de valor até 100 euros.

RTPNOTICIAS: Orçamento de cinco instituições de ensino superior cresce mais de 20% com nova fórmulaO orçamento de cinco instituições de ensino superior vai crescer mais de 20% no próximo ano com a aplicação do novo modelo de financiamento, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

OE 2024: Orçamento de cinco instituições de ensino superior cresce mais de 20% com nova fórmula

CMJORNAL: Morreu antigo presidente da Câmara de Elvas João CarpinteiroTinha 80 anos.

CMJORNAL: Adeptos do Leixões agredidos por 20 encapuzados depois de jogo de voleibol feminino em MatosinhosÀ chegada das autoridades, os agressores já tinham fugido, pelo que os agentes apenas identificaram duas vítimas.

CMJORNAL: Jovem de 20 anos ferido com gravidade em despiste de carro em BragançaVítima teve de ser desencarcerada.

PUBLICO: Stellantis compra 20% da Leapmotor, fabricante chinesa de veículos eléctricosA Stellantis quer aproveitar o conhecimento em veículos eléctricos da Leapmotor para ajudar a cumprir os objectivos de electrificação do Dare Forward 2030, programa estratégico do conglomerado.

