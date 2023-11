Chuva e vento permitem vários dias de consumo renovável. Vai ser cada vez mais frequente

Segundo a empresa, desde as 09.00 horas do dia 24 de outubro, o consumo de eletricidade em Portugal foi assegurado por energias renováveis, apesar de"recorrer à importação de eletricidade de Espanha em alguns períodos".De acordo com o comunicado,"a passagem à exportação plena decorreu na sexta-feira, dia 27 outubro, pelas 17.00 horas, em que Portugal passou a exportador de eletricidade em 100% do tempo".

Pedro Nunes, coordenador do grupo de Energia, Clima e Mobilidade da associação ambientalista Zero, acredita que os dois dias verificados nesta semana fazem parte de"uma boa notícia que antecipa já, de alguma maneira, aquela que será a realidade do sistema elétrico português em 2030".

A verdade é que, apesar de dias nublados, até a energia solar acabou por ter algum peso. E isso, em 2030, será uma constante."Teremos uma grande bossa (é assim que ela aparece nos gráficos durante o dia, porque começa a produzir de manhã, tem ali um apogeu a meio do dia e depois, à noite, volta a deixar de ser produzida) de energia solar".

Em 2030, o país deverá ter"100% de eletricidade renovável e, para já, conseguimos ter o sistema a funcionar sem ir abaixo", frisa Pedro Nunes, da Zero. "As renováveis vão suprir uma dimensão adicional que é a segurança energética. Quando nós temos dias em que o conjunto da eletricidade em Portugal é 100% suprido em fontes renováveis, isso é uma viagem ao futuro", sublinha Pedro Amaral Jorge.

:

RENASCENCA: Depressão Ciarán traz chuva e vento forte a partir de quinta-feiraVento pode atingir os 100 quil&243;metros/hora. Chuva persistente nas regi&245;es Norte e Centro, prev&234; o IPMA.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Proteção Civil alerta para agravamento das condições meteorológicas nas próximas 48 horasAtuoridade prevê vento e chuva forte, agitação marítima e queda de neve.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: ​Aviso para 48 horas de chuva forte, vento, neve e possibilidade de cheiasCom base na informa&231;&227;o do Instituto Portugu&234;s do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Prote&231;&227;o Civil avisa a popula&231;&227;o para o agravamento do estado do tempo na quarta e na quinta-feira.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Vento, chuva e agitação marítima: os efeitos da depressão Ciarán em 10 perguntas e respostasSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Chuva forte está de regresso na quinta-feira, vários distritos sob aviso laranjaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Chuva de Outubro engordou albufeiras de Portugal, mas mantém zonas no Sul em apurosOs níveis de armazenamento nas 35 barragens localizadas a Norte do rio Tejo estavam entre os 60 e 100%. Em 25 das 47 barragens a Sul do Tejo a reserva de água continua abaixo dos 50%.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »