Chuva deixa quatro distritos do continente sob aviso amarelo

Esta segunda-feira, estão sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva ou aguaceiros, os distritos de Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga, avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo estará em vigor, para estes quatro distritos, entre as 09h00 e as 15h00 desta segunda-feira. Além do mais, o IPMA distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a 4,5 metros

