Chuva deixa quatro distritos do continente sob aviso amarelo

Esta segunda-feira, estão sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva ou aguaceiros, os distritos de Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga, avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo estará em vigor, para estes quatro distritos, entre as 09h00 e as 15h00 desta segunda-feira. Além do mais, o IPMA distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a 4,5 metros

Israel expande operações terrestres em GazaNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Sete distritos sob aviso laranja devido a Depressão CelineNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Europeias e autárquicas obrigam a remodelaçãoNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

STOP anuncia greve de duas semanas em todo o país já para o próximo mêsNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Apreendidos 4300 litros de óleo de bagaço de azeitona vendido como azeite virgemNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Louvre compra obra-prima da pintura portuguesaNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕