Chuva abençoa Cabo Verde com mais milho para tradição de Todos os Santos

João Cabral, 78 anos, tem mais milho na sua horta para festejar o feriado de 01 de novembro, que se assinala em Cabo Verde, do que tinha no ano passado

“Houve muita chuva em agosto e setembro” e a produção “é melhor que no ano passado”, conta, ao caminhar por entre um milheiral à beira da estrada em Órgãos Pequenos, a 30 quilómetros da capital, no interior da ilha de Santiago.

Ao preço de 100 escudos (91 cêntimos de euro), entrega uma espiga cozida a Francisco Mendes, 60 anos, residente na capital, um cabo-verdiano que conhece aquele sabor desde criança. Percorrendo algumas estradas nas zonas rurais do sul da ilha, as plantações de milho estão por toda a parte, mostrando como a cultura ainda faz parte da dieta alimentar do arquipélago. headtopics.com

A produção média de milho foi de 340 toneladas por ano, entre 2017 e 2021, mas no ano de 2022 o valor cresceu para 4.178 toneladas e este ano as perspetivas são otimistas, segundo o último relatório do Sistema Mundial de Informação e Alerta Precoce (GIEWS, sigla inglesa), uma ferramenta da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO).

“Não quer apoio em dinheiro?” perguntamos. “Não. Dinheiro é vício”, responde o produtor, insistindo no pedido de sementes, porque poderia vender a batata com uma boa margem. “Não tenho ninguém para ajudar. Os jovens já não querem trabalhar na agricultura. Uns estão por aí, outros foram para Lisboa e outros lugares”, conta, numa referência à emigração, “e as terras ficam abandonadas”. headtopics.com

