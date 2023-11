'Chorámos quando vimos as imagens da Faixa de Gaza'. Manifestação junta pró-palestinianos em Lisboa

Organização garante que mais de 1000 pessoas estiveram presentes no protesto. Pediam a responsabilização de Israel pelos crimes de guerra e a libertação imediata do povo palestiniano.“Não tenho medo porque há crianças na Faixa de Gaza que podem morrer e também não têm medo”. A frase é de Brakhim, jovem iraquiano de 16 anos que vive em Portugal desde o início da adolescência.

“Sinto-me triste, e até embaraçado, por nenhuma organização internacional, nem nenhum poder político no mundo inteiro conseguir acabar com a guerra. Eu não sou palestiniano, mas estou solidário com todo o mundo islâmico. E acho que há muitas pessoas que não percebem a gravidade dos atos de Israel”, explica Brakhim, enquanto pega numa bandeira palestiniana que trazia na mochila.

Carlos Carvalho também apoia a causa palestiniana há várias décadas: “é uma luta sem fim, por um Estado viável na Palestina que a população merece”. E, apesar de estar “preocupado” com a situação na Faixa de Gaza, não está surpreendido: “Israel faz o que quer desde os anos 1960 e, principalmente, porque tem apoio internacional para isso”. headtopics.com

“Quem não consegue estudar não se consegue emancipar. Este é um pressuposto base de qualquer povo. Todos os interesses que estão por detrás desta guerra – e que apresentam uma narrativa distorcida há décadas – só vêm prolongar estas guerras que não beneficiam ninguém”, diz Carolina à, enquanto pousa o megafone e olha para a multidão que está para trás.

Francelina Bibi é rápida a contar a razão que a fez juntar-se à manifestação: a luta pela paz. Olha para o protesto como uma forma de “reforçar as denúncias do mal que está a acontecer” e tem uma esperança: que a intensificação do conflito aumente a solidariedade não só com os palestinianos, mas com todos os povos à volta de Israel. headtopics.com

