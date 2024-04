Choque fiscal prometido entra em choque com a realidade

Já todos tínhamos desconfiado que o choque fiscal prometido tinha entrado em choque com a realidade quando, na quinta-feira, foi dado a conhecer o programa de governo sem estar quantificada e calendarizada a “grande descida” de IRS

Conduzindo um veículo de alta cilindrada - a política fiscal é o Ferrari da ação governativa -, a AD segue a grande velocidade em contramão, com o líder parlamentar do PSD a garantir que “se alguém errou, não foi o governo”.

Já todos tínhamos desconfiado que o choque fiscal prometido tinha entrado em choque com a realidade quando, na quinta-feira, foi dado a conhecer o programa de governo sem estar quantificada e calendarizada a “grande descida” de IRS. Só que, no dia seguinte, fomos desenganados com o primeiro-ministro a anunciar um desagravamento do imposto sobre o trabalho, para avançar já, no valor de 1,5 mil milhões de euros.

Guterres diz que "é hora de recuar do abismo"; G7 condena veementemente o ataque; Biden avisa Netanyahu que não vai acompanhar Israel numa retaliaçãoGuterres diz que"é hora de recuar do abismo"; G7 condena veementemente o ataque; Biden avisa Netanyahu que não vai acompanhar Israel numa retaliação"Surpresa" de Miranda Sarmento? Banco de Portugal garante que Ministério das Finanças já tinha informação sobre...

Choque Fiscal Programa De Governo Descida De IRS Descredibilização Líder Parlamentar PSD Condutores Perigo

