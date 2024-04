Chipre afirma que operação humanitária em Gaza continuará apesar de bombardeamento

O Chipre afirmou hoje que a operação Amalthea, o corredor humanitário de ajuda à população da Faixa de Gaza, vai continuar apesar da morte de sete trabalhadores da organização World Central Kitchen (WCK) num bombardeamento israelita no enclave palestiniano.

A informação foi confirmada pelo Presidente cipriota, Nikos Christodoulidis, durante uma conferência de imprensa com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, no centro de coordenação de busca e salvamento no porto de Larcana, segundo um comunicado da presidência. "Os acontecimentos trágicos não devem desanimar-nos. Devemos redobrar os nossos esforços para prestar mais assistência à medida que as necessidades aumentam dramaticamente", disse o líder cipriota, acrescentando que "o que foi alcançado até agora não deve ser esquecido". Christodoulidis também indicou que Chipre estará em condições de enviar mais assistência humanitária antes do final do mê

