China renova alerta por altos níveis de poluição

A linha da frente escondida: Extensa rede de túneis do Hamas é a principal ameaça para forças israelitasCatarina viu as imagens do acidente de Ivo.

O alerta amarelo - nível intermédio numa escala de três - adverte para o"espesso manto de poluição" nas províncias de Hebei, Liaoning e Sichuan e nos municípios de Tianjin, Chongqing e Pequim. As autoridades advertiram que a visibilidade pode ser reduzida para menos de 200 metros em algumas zonas e pediram aos condutores que moderem a velocidade, bem como a aplicação de medidas preventivas nos aeroportos, autoestradas e terminais marítimos.

Ex-presidente do Brasil foi condenado agora por ter usado indevidamente as comemorações do Bicentenário da Independência do país.Em casa do ator de ‘Friends’ foram encontradas caixas de calmantes e antidepressivos.Abalo, com uma magnitude de 4,8 na escala de Richter, fez um ferido.denunciado à ONU a desflorestação e invasão de terras, informou a polícia na terça-feira.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina.Três cremes de olhos (realmente) eficazes contra os papos e as olheiras por menos de ?10

:

SICNOTICIAS: Autoridades alertam que estado do mar vai agravar entre 5.ª feira e domingoSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Autoridades japonesas capturam atirador que manteve refém num posto de correiosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Autoridades japonesas capturam atirador que esteve barricado num posto de correiosSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Caravana de quatro mil migrantes dirige-se para os EUA, alertam autoridades mexicanasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Autoridades de Gaza anunciam pelo menos 50 mortos em novo bombardeamentoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Situação de crianças em Gaza alarma autoridades e ONGAo fim de mais de três semanas de bombardeamentos israelitas em Gaza na guerra contra o movimento Hamas, a situação das crianças no enclave é considerada crítica por autoridades e ONG contactadas pela Lusa.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »