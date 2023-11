China lidera recorde de compras de ouro pelos bancos centrais entre janeiro e setembro

A China destacou-se como o maior comprador de ouro este ano. O Banco do Povo da China (banco central) disse ter adquirido 181 toneladas nos primeiros nove meses de 2023. O metal precioso compõe agora 4% das reservas do país asiático.

A Polónia, com 57 toneladas, e a Turquia, com 39 toneladas, foram, respetivamente, o segundo e terceiro maiores compradores, no terceiro trimestre.O volume de compras pelos bancos centrais surpreendeu os analistas, que esperavam um abrandamento, em relação aos valores recorde atingidos no ano passado.

A compra de ouro pelo banco central chinês, juntamente com a desvalorização da moeda chinesa, o mercado bolsista local insípido e o setor imobiliário em crise, também encorajou os consumidores chineses a comprar ouro para proteger o valor do seu património.

Estes fatores ajudaram a manter os preços do ouro perto do seu máximo histórico de 2.072 dólares por onça troy (equivale a 31,1 gramas), apesar de os investidores acreditarem cada vez mais que a Reserva Federal dos Estados Unidos vai manter as taxas de juro"mais elevadas durante mais tempo".

