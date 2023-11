China inicia inquérito à população para delinear políticas demográficas

Segundo o Gabinete Nacional de Estatística (GNE), o inquérito vai abranger 500.000 agregados familiares selecionados em zonas urbanas e rurais da China continental e decorrerá até 15 de novembro. Em 2022, a China perdeu 850 mil pessoas, sem contar com as regiões administrativas especiais de Macau e Hong Kong e residentes estrangeiros.

Desde que abandonou a política do filho único, a China tem procurado encorajar as famílias a terem um segundo ou até terceiro filho, mas com pouco sucesso. No 20.º Congresso do Partido Comunista Chinês, realizado há um ano, o partido no poder sublinhou que o país precisa de um sistema que “aumente as taxas de natalidade e reduza os custos da gravidez, do parto, da escolaridade e da educação dos filhos”.

De acordo com Xi, a China precisa de “cultivar ativamente uma nova cultura de casamento e maternidade e reforçar a orientação sobre os pontos de vista dos jovens relativamente ao casamento, ao parto e à família”.

Em abril passado, as projeções da ONU indicavam que a vizinha Índia se tornaria o país mais populoso do mundo, ultrapassando a China.

