China considera que chamar ditador a Xi é uma irresponsabilidade de Biden

Na reunião que mantiveram na quarta-feira, à margem da cimeira da APEC, os presidentes norte-americano e chinês concordaram na em restaurar algumas comunicações militares entre as duas Forças Armadas A China classificou como irresponsáveis as declarações do presidente dos EUA, que voltou a chamar ditador ao seu homólogo chinês depois de uma reunião, em São Franciso, na qual concordaram em restaurar algumas comunicações militares.

“Esta declaração é extremamente errada e um ato político irresponsável. A China opõe-se firmemente”, disse a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros, Mao Ning. “É preciso notar que há sempre pessoas com segundas intenções que tentam instigar e minar as relações entre a China e os EUA”, acrescentou. De acordo com Mao, “essas pessoas estão bem cientes de quem está a tentar danificar as relações sino-americanas” e sublinhou que “não terão sucesso

PUBLİCO: Presidentes dos EUA e da China voltam a encontrar-se após corte de comunicações militaresDesde o último encontro em 2022, as relações entre os EUA e a China arrefeceram ao ponto do corte das comunicações militares. Joe Biden e Xi Jinping vão se encontrar em São Francisco para reduzir a tensão e restabelecer a comunicação direta.

SICNOTİCİAS: Encontro entre Joe Biden e Xi Jinping em São FranciscoOs Presidente s dos Estados Unidos e da China reúnem-se hoje em São Francisco, à margem do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico. É o primeiro encontro presencial num ano e é visto pelos analistas como uma oportunidade de estabilizar as relações diplomáticas entre as duas potências. Os dois líderes deverão falar sobre os atuais conflitos, as consequências para o mundo e as questões fundamentais para alcançar a paz.

RTPNOTİCİAS: Presidentes dos EUA e China comprometem-se com acordo climático de ParisO anúncio foi feito poucas horas antes do primeiro encontro em um ano entre os presidentes Joe Biden e Xi Jinping, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), em São Francisco. A reunião alimenta as esperanças de que as duas potências possam facilitar as suas relações após anos de tensões sobre o comércio, os direitos humanos, a ilha de Taiwan e o Mar do Sul da China . Numa declaração conjunta, os dois países comprometeram-se a garantir o êxito da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP28), que terá início no Dubai no final de novembro.

SICNOTİCİAS: EUA acusam Hamas de usar hospitais em Gaza para se esconder e apoiar operações militaresOs Estados Unidos indicaram esta terça-feira ter informações de que o movimento islamita Hamas e outras milícias palestinianas estão a utilizar hospitais da Faixa de Gaza e túneis sob os mesmos para se esconder, apoiar operações militares e manter reféns. Um desses hospitais é o maior daquele território palestiniano, o hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, que sublinhou que os Estados Unidos não apoiam ataques a estabelecimentos de saúde.

ECO_PT: Deterioração das contas públicas dos EUA preocupa investidores e economistasCom défices orçamentais crescentes, dívida pública em máximos e juros no nível mais alto em 16 anos, começam a acentuar-se os receios sobre o impacto da deterioração das contas públicas dos EUA . Uma crise de dívida na maior economia do mundo, atingindo um mercado que é o principal pilar dos mercados financeiros mundiais, teria proporções inimagináveis.

ECO_PT: Funcionários das Nações Unidas em Gaza são alvo de ataquesO subsecretário-geral da ONU Jorge Moreira da Silva disse à Lusa que tem-nos colocado numa posição diferente do habitual quanto à segurança, isso sim é novo. Já morreram mais de 100 funcionários das Nações Unidas em Gaza nos bombardeamentos de Israel em resposta aos ataques de 7 de outubro perpetrados pelo Hamas. "Nunca tantos funcionários das Nações Unidas morreram."

