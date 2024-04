China apela à contenção de todas as partes após escalada de tensões entre Irão e Israel

A China voltou hoje a apelar à contenção de todas as partes, depois de o Irão ter disparado no sábado dezenas de veículos aéreos não tripulados e mísseis contra Israel

No domingo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês manifestou a sua preocupação “com a atual escalada da situação” na região e apelou a “todas as partes para que mantenham a calma e a contenção”.

China Contenção Escalada De Tensões Irão Israel Paz Estabilidade

