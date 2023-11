China admite que “não vai ser fácil” encontro entre Xi e Biden

O Governo chinês considerou hoje que criar condições para um encontro entre os líderes da China e Estados Unidos"não vai ser fácil" e que os dois países devem trabalhar em conjunto para alcançar resultados

Ambas as partes concordaram em trabalhar em prol de uma reunião bilateral, à margem da cimeira de Cooperação Económica Ásia -Pacífico, que se realiza no próximo mês, em São Francisco. O principal ponto de fricção continua a ser Taiwan. A China reivindica a ilha como uma província sua e não descarta o uso da força para alcançar a reunificação. Washington é o principal aliado e fornecedor de armamento a Taipé.

A visita de Wang aos EUA é a última de uma série de contactos de alto nível entre os dois países, visando estabilizar a relação cada vez mais tensa. O chefe da diplomacia chinesa afirmou que os dois países devem “eliminar a interferência, ultrapassar obstáculos, reforçar o consenso e acumular resultados”. headtopics.com

