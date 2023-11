Chelsea Manning alerta para os riscos da Inteligência Artificial

Em entrevista à SIC, Chelsea Manning diz estar atenta aos riscos e perigos da Inteligência Artificial. A cerca de um mês de completar 36 anos de vida, recorda o que fica para trás, quando enterrou Bradley. Chelsea é mulher, é transgénero, é ativista e é também tudo o que foi."Estamos numa encruzilhada". É a partir daqui que Chelsea Manning segue caminho na conversa com a SIC.

E é na Inteligência Artificial (IA) que está o ponto de partida, este que é assunto que há mais de um ano escalou vários degraus na pirâmide da atualidade. "Não está ainda claramente definido o que queremos dizer, quando falamos de IA", refere a consultora de segurança, ao serviço da Nym Technologies, empresa focada na privacidade digital, para entrar depois nos algoritmos e nos modelos treinados para desempenharem determinadas funções.





