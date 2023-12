André Ventura encontrou-se com Marine Le Pen em novembro, em Lisboa, a propósito de uma reunião do grupo Identidade e Democracia. Na semana em que o líder do Chega, André Ventura, garantiu que o partido não vai viabilizar 'nenhum governo' em que as suas propostas 'que foram votadas não estejam equacionadas' na solução final, a União Europeia chegou a um consenso, contestado nos extremos políticos, sobre migrações e controlo das fronteiras.

Com França a apertar o cerco aos imigrantes ao aprovar nova legislação, o Chega renasce em Portugal como 'puro produto de importação ideológica' ao trazer 'o discurso da imigração dos refugiados e da preferência nacional da Europa', sutenta o historiador. 'Mas toda a xenofobia e todo o racismo é de extrema-direita?', questiona Manuel Loff, de forma retórica. 'Não, mas o inverso é que tem que ser sublinhado no sentido de não se posicionar nenhum partido na extrema-direita, ou naquilo a que chamam de direita radical, sem assumir evidentemente uma atitude de natureza racista e xenófoba





dntwit » / 🏆 1. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Nova geração do Toyota C-HR chega a Portugal com estilo vanguardistaA segunda geração do Toyota C-HR já circula nas estradas portuguesas com look vanguardista, muita tecnologia e motorizações híbridas mais potentes. Este novo SUV compacto foi concebido e produzido na Europa, e pretende conquistar novos clientes, atraídos pelo estilo irreverente e agressivo, que contrasta com a imagem convencional de outros SUV.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Banco de Portugal prevê arrefecimento da economia e estagnação do emprego em PortugalO saldo orçamental deve chegar a uns impressionantes 1,1% este ano, mantém-se positivo no ano que vem, mas leva com o impacto de uma economia em arrefecimento acentuado, que deve crescer apenas 1,2% no ano que vem (cerca de metade do ritmo de 2023) e com o emprego a avançar uns míseros 0,1%, diz o banco central

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Partidos europeus da direita radical e populista reúnem-se em LisboaOs partidos europeus da direita radical e populista reúnem-se, durante dois dias, em Lisboa. A VISÃO dá a conhecer as principais figuras deste encontro – políticos extremistas antissistema e contracorrente que, não raras vezes, se perdem nas suas próprias contradições e... excentricidades. À margem da iniciativa, André Ventura vai receber Marine Le Pen e Tino Chrupalla na Assembleia da República O Convento do Beato recebe, esta sexta-feira, a Assembleia-Geral do Identidade e Democracia (ID), grupo político do Parlamento Europeu que integra as forças partidárias de extrema-direita. Amanhã, a partir das 19h00, nomes como os de Marine Le Pen (Rassemblement National, RN), Tino Chrupalla (Alternativa para a Alemanha, AfD) ou o do ex-ministro das Finanças da Estónia, Martin Helme, vão discursar na reunião. André Ventura também sobe ao palco para falar à plateia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Governo chega a acordo com Sindicato Independente dos Médicos para aumento salarialO Governo anunciou um acordo intercalar com o Sindicato Independente dos Médicos para um aumento salarial em janeiro de 2024. A Federação Nacional dos Médicos fica de fora deste acordo.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

PS alarga distância para o PSD e Chega não para de crescerProjeção aponta liderança socialista mas maioria parlamentar à direita. Um quarto dos eleitores só decidirá o voto 'mais em cima' das eleições.

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Líder do Chega defende mais esclarecimentos sobre tratamento de gémeas luso-brasileirasO líder do Chega defendeu nesta segunda-feira que o caso das gémeas luso-brasileiras que foram tratadas em Portugal “vai precisar de mais esclarecimentos, de várias entidades”, depois de o Presidente da República se ter pronunciado ao final da tarde sobre a informação que recolheu e os registos existentes em Belém

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »