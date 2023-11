Chega recebido em Belém na quarta-feira com TAP e fim do SEF na agenda

O Chega vai ser recebido pelo Presidente da República na quarta-feira com a TAP e a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras na agenda, disse este domingo André Ventura, acusando o Governo de “irresponsabilidade” nos dois temas.

Falando na sede local do Chega, o também deputado diz que levará estes temas para a audiência com Marcelo Rebelo de Sousa por entender que são “neste momento, uma sombra que se abate sobre Portugal, nos seus vários domínios, de mobilidade e de segurança”.

Para André Ventura, “mesmo a absorção por parte da PSP, da GNR e da Polícia Judiciária destes vários elementos nos seus corpos policiais necessitavam de alterações às leis orgânicas da PSP e da GNR”. O grupo parlamentar do Chega apresentou ainda no parlamento uma proposta de alteração para que a AIMA “seja obrigada a pedir verificações de segurança” para todos os pedidos de “residência, abrigo ou proteção”. headtopics.com

O líder do Chega afirmou que o seu grupo parlamentar insistiu “recorrentemente na Assembleia da República” para obter informações sobre a TAP, considerando ainda “um pouco estranho” e “inadmissível” que o Governo “continue a esconder esta informação do país”.

