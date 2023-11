Chega recebido em Belém na quarta-feira com TAP e fim do SEF na agenda

O Chega vai ser recebido pelo Presidente da República na quarta-feira com a TAP e a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras na agenda, disse hoje André Ventura, acusando o Governo de"irresponsabilidade" nos dois temas.

Falando na sede local do Chega, o também deputado diz que levará estes temas para a audiência com Marcelo Rebelo de Sousa por entender que são "neste momento, uma sombra que se abate sobre Portugal, nos seus vários domínios, de mobilidade e de segurança".

Quanto à extinção do SEF e à criação da AIMA, hoje efetivada, André Ventura disse que o partido fez questão de assinalar a data com "vários contactos pelo país inteiro", sendo "unânime" no partido de extrema-direita que "este foi um processo levado a cabo com total irresponsabilidade". headtopics.com

"Neste momento, o SEF tem mais de 300 mil pendências de regularização que deixa como histórico para a nova agência", apontou, receando "incerteza" quanto à política de migrações do país. Para André Ventura, "mesmo a absorção por parte da PSP, da GNR e da Polícia Judiciária destes vários elementos nos seus corpos policiais necessitavam de alterações às leis orgânicas da PSP e da GNR".

"A única intenção que o Governo tinha, que era diminuir a burocracia na entrada e no processo de regularização de estrangeiros, não se compreende, nem ninguém compreende, como é que isso vai ser feito", apontou. headtopics.com

