Chega quer ser o partido mais votado e busca ex-militantes do PS e do PSD

“O objetivo é ser o partido mais votado”, afirmou o líder do Chega em entrevista à SIC Notícias, antes de apresentar um trunfo para compor a bancada parlamentar: ex-militantes do PS e do PSD André Ventura já não quer saber do posicionamento de Luís Montenegro em relação a um governo com o Chega.

“, garantiu o Presidente do Chega em entrevista à SIC Notícias esta segunda-feira, apoiando-se sobretudo na sondagem da Aximage para a TVI, referente a novembro – e que coloca o partido com 17% das intenções de voto.”, sublinhou Ventura, lembrando que o Chega já tem um “eleitorado” e que a Iniciativa Liberal “não entra na conversa” sobre um futuro governo à direita, face aos 6% que tem na sondagem. Garantindo que não irá fazer “cordões sanitários”, quer um “governo de direita, para fazer reformas”. E pelo meio, indicou que tem a bênção de Belém. “Não posso falar sobre conversas que tive com o Presidente da República sobre a formação de governos”, começou por dizer, antes de apontar algo que Marcelo não iria “desmentir

:

CMJORNAL: Presidente do PSD apela ao uso da ética republicanaLuís Montenegro pede a Mário Centeno para avaliar as garantias de imparcialidade e isenção do cargo de governador do Banco de Portugal

SICNOTİCİAS: Líder do PSD defende que próximo Governo não pode ficar refém de extremismosO presidente social-democrata defendeu que a"geringonça" foi a responsável pelo empobrecimento do país, com políticas estatizantes e teimosas do ponto de vista ideológico

DNTWİT: Presidente do PSD defende que próximo Governo de Portugal não pode ficar refém de extremismosO presidente do PSD defendeu na segunda-feira que o próximo Governo de Portugal não pode ficar refém de extremismos, nem de direita nem de esquerda, e realçou que as pessoas não precisam de se assustar com o PSD . Governo de gestão irá fazer reflexão sobre decisões, diz ministro do Ambiente.

RENASCENCA: Assembleia Municipal do Porto aprova revogação do regulamento do Alojamento LocalA proposta contou com o voto favor&225;vel dos deputados do movimento independente, PSD , Chega e PAN, e com o voto contra do PS, CDU e BE.

RENASCENCA: Operação Influencer: Ministério Público recorre das medidas de coaçãoLuís Montenegro assegurou de que não será primeiro-ministro "no dia em que tiver de baixar uma pensão e não vale a pena assustar as pessoas com isso". O presidente do PSD defendeu na segunda-feira que o próximo Governo de Portugal não pode ficar refém de extremismos, nem de direita nem de esquerda, e realçou que as pessoas não precisam de se assustar com o PSD .

OBSERVADORPT: Pedro Nuno: 'Governo de PSD e IL já é suficientemente radical. Seria mais radical do que o de Passos Coelho'Pedro Nuno Santos disse que 'PS não vai passar os próximos quatro meses a discutir um processo' judicial. Em entrevista à SIC, assumiu que já se teria demitido no lugar de Galamba.

