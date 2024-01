Chega propõe fim do IMI e IUC, IVA da restauração nos 6% e IVA zero nos bens essenciais até ao fim do ano

O partido Chega propõe o fim do IMI e IUC, a redução do IVA da restauração para 6% e a isenção de IVA nos bens essenciais até o final do ano. Rita Matias critica o PS por priorizar a questão das casas de banho mistas em vez de questões mais importantes. Rui Afonso afirma que o Governo é corrupto. Bruno Nunes sugere que os eleitores do PS sejam enviados à NASA. Ventura critica o investimento em museus em Angola.

Diogo Pacheco de Amorim defende que Luís Montenegro deve considerar uma coligação com o Chega





Fim do IVA zero em PortugalA medida do IVA zero (0%) chega ao fim em Portugal após oito meses e meio de alívio fiscal. O governo estima um alívio de 550 milhões de euros, o que representa menos 55 euros em IVA por habitante.

Reposição do IVA em 46 categorias de produtos será imediataA Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) esclareceu que a reposição do IVA no cabaz de 46 categorias de produtos vai ser resposta “de forma imediata”, na sexta-feira, assegurando que não se vão verificar constrangimentos logísticos.

“Ministério da Agricultura ainda não pagou 20 milhões” dos apoios do IVA zeroTermina hoje a campanha para os agricultores pedirem o apoio à seca. Apoio é 5% do que Espanha atribuiu em setembro. Luís Mira, secretário-geral da CAP, teme que muitos fiquem de fora.

Chega renasce em Portugal como 'puro produto de importação ideológica'André Ventura encontrou-se com Marine Le Pen em novembro, em Lisboa, a propósito de uma reunião do grupo Identidade e Democracia.

Brenda Lee, 65 anos depois: a estrela chega ao topo da árvore de NatalForam 65 anos de lenta e gradual subida na tabela norte-americana até que, aos 78 anos de idade (agora já com 79), a cantora que tinha 13 quando gravou uma canção de Natal com travo rockabilly, viu finalmente o seu “Rockin’ Around the Christmas Tree” a chegar ao número um.

Montenegro reafirma que PSD não governará com o ChegaLuís Montenegro responde a Pedro Nuno Santos colando o PS à esquerda e insistindo que PSD é a única alternativa nas eleições legislativas de Março

