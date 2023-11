Chega propõe comissão parlamentar de inquérito aos negócios do hidrogénio e do lítio

O presidente do Chega anunciou nesta sexta-feira que o partido vai propor, no arranque da próxima legislatura, a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito aos negócios do hidrogénio e do lítio. Em declarações aos jornalistas, André Ventura considerou que,"independentemente de quem vença as eleições" de 10 de março, seria importante o parlamento ouvir os envolvidos, sustentando que estes negócios"têm elementos estranhos que merecem ser investigados".

"Se o Chega tiver deputados suficientes para uma comissão de inquérito potestativa, avançaremos no início da próxima sessão legislativa", indicou. André Ventura comentou também uma notícia do jornal Nascer do Sol que dá conta de que o Governo enviou para promulgação um decreto para simplificar procedimentos dos licenciamentos de urbanismo, ordenamento do território e indústria, que alegadamente poderá ilibar os arguidos da Operação Influencer, e que terá sido elaborado por João Tiago Silveira, um dos arguido

:

SICNOTİCİAS: André Ventura acusa Governo de querer branquear delitos em SinesO líder do Chega pede ao Presidente da República que não promulgue o decreto enviado pelo Governo sobre simplificação industrial, sem antes verificar junto da Procuradoria-Geral da República se a sua aprovação pode ou não interferir com a operação Influencer.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Presidente da Assembleia da República acusado de condicionar a JustiçaO líder do Chega , André Ventura, acusou o presidente da Assembleia da República de querer condicionar a Justiça e considerou que Augusto Santos Silva não tem condições para continuar a exercer o cargo.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Cristina Ferreira: "Vivemos em tempos de liberdade condicionada"O líder do Chega , Pedro Nuno Santos também não traz nada de novo ao PS e ao país porque "representa única e exclusivamente a continuidade do governo de António Costa". O presidente do Chega apelou esta quarta-feira à unidade do partido neste período de crise política no país e apontou o candidato à liderança do PS Pedro Nuno Santos como principal adversário nas eleições legislativas de 10 de março.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

PUBLİCO: Orçamento da Câmara do Porto para 2024 será o maior de sempreO orçamento da Câmara do Porto para o próximo ano será o maior de sempre, alcançando os 412 milhões de euros. Apesar de ser um orçamento de continuidade, também incluirá novos projetos estruturantes para a cidade.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Três pessoas detidas após esfaqueamento e agressão a policial em LisboaDuas mulheres e um homem foram detidos pela polícia em Lisboa após um desentendimento que resultou em esfaqueamento e agressão a um policial. Uma testemunha também foi agredida durante o incidente.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: Operação Influencer: Desastre para a democraciaO resultado desta Operação Influencer é, até ao momento, um autêntico desastre. Não só pelos efeitos irrecuperáveis no prestígio da Justiça e na governação, mas também pelo que contribuiu, de modo inédito, para o clima de crispação política

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »