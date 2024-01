Chega nega responsabilidades na entrada e expulsão de jornalista

O Chega negou hoje responsabilidades na entrada e expulsão do jornalista do Expresso que denunciou ter sido agredido num evento da Universidade Católica onde estava André Ventura, remetendo-as implicitamente para os organizadores. Em comunicado, o Chega recusou “qualquer responsabilidade quer na entrada do jornalista no evento, quer na sua expulsão, até porque, como convidado, não é da sua competência definir quem pode estar ou não presente”.

O partido rejeitou também “qualquer responsabilidade na organização do evento, bem como na definição das normas de acesso ao mesmo, quer de participantes, quer da comunicação social”. “A partir do momento em que o presidente do Chega e toda a sua comitiva entraram no anfiteatro para dar início à palestra, o controlo do evento ficou completamente nas mãos dos anfitriões, sendo os mesmos responsáveis pela acreditação dos presentes e pela definição das regras de quem podia e não podia assistir ao evento”, referi





Visao_pt » / 🏆 6. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Chéquia: ataque a tiro numa universidade em Praga faz pelo menos 15 mortosSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Gentrificação, jornadas e pobreza: as reportagens multimédia mais lidas em 2023 pelos leitores do ExpressoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

André Ventura encabeça lista do Chega em LisboaUm jornalista do Expresso foi agredido, na tarde desta terça-feira, num evento com o líder do Chega, André Ventura, avança o semanário.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Cenários pós-eleitorais e o papel do ChegaAnálise dos cenários pós-eleitorais em Portugal e o papel do partido Chega

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Montenegro reafirma que PSD não governará com o ChegaLuís Montenegro responde a Pedro Nuno Santos colando o PS à esquerda e insistindo que PSD é a única alternativa nas eleições legislativas de Março

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Chega renasce em Portugal como 'puro produto de importação ideológica'André Ventura encontrou-se com Marine Le Pen em novembro, em Lisboa, a propósito de uma reunião do grupo Identidade e Democracia.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »