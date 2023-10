Chega diz que 'começa a ser tempo' de marcar eleições legislativas

O líder do Chega afirmou esta sexta-feira que “começa a ser tempo” de devolver aos portugueses a decisão sobre que governo querem, adiantando que na quarta-feiraEm declarações aos jornalistas em Barcelos, no distrito de Braga, onde participou num jantar-comício com militantes, André Ventura anunciou que o Chega vai ter uma audiência na quarta-feira com o Presidente da República, para falar sobre a saúde.

Recebi hoje da parte da República a confirmação de que aceitou o nosso pedido de audiência e que o mesmo decorrerá na próxima quarta-feira, dia 01, e que será precisamente sobre a questão da saúde”, referiu., essencialmente, as questões da saúde e da educação. Agora, o Chega quer perguntar ao Presidente se o Governo “passou no teste”.

Por isso, sublinhou, o Chega está pronto “para ser alternativa”, quando o Presidente da República “entender” marcar eleições legislativas.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos. Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante. headtopics.com

André Ventura diz que veto de Marcelo mostra incompetência do GovernoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Nova polémica: André Ventura acusado de fazer montagem para criticar GovernoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

André Ventura acusado de fazer montagem em publicação a criticar o GovernoLíder do Chega terá colado cartaz na sala do PSD e não na sala do PS, como afirma. Consulte Mais informação ⮕

Chega vai convidar Marcelo Rebelo de Sousa para as suas jornadas parlamentares sobre a saúdeVentura também quer ser recebido pelo Presidente da República com “carácter de urgência” para falar sobre o estado do SNS. Consulte Mais informação ⮕

TAP. André Ventura diz que veto de Marcelo mostra incompetência do GovernoPara Andr&233; Ventura, h&225; "tr&234;s coisas" que o Governo tem de explicar, desde logo a forma como o processo est&225; a decorrer e quem s&227;o hoje os potenciais investidores. Consulte Mais informação ⮕

Vídeo 'aldrabão': Ventura em versão pantera cor de rosa nos corredores da ARSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕