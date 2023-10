Chega diz que “começa a ser tempo” de marcar eleições legislativas

O líder do Chega afirmou hoje que"começa a ser tempo" de devolver aos portugueses a decisão sobre que governo querem, adiantando que na quarta-feira vai perguntar a Marcelo se o executivo de António Costa"passou no teste"

Em declarações aos jornalistas em Barcelos, no distrito de Braga, onde participou num jantar-comício com militantes, André Ventura anunciou que o Chega vai ter uma audiência na quarta-feira com o Presidente da República, para falar sobre a saúde.

“Recebi hoje da parte da República a confirmação de que aceitou o nosso pedido de audiência e que o mesmo decorrerá na próxima quarta-feira, dia 01, e que será precisamente sobre a questão da saúde”, referiu.Segundo Ventura, Marcelo disse há um ano e meio que iria avaliar este Governo tendo por base, essencialmente, as questões da saúde e da educação. headtopics.com

Para Ventura, a saúde “continua um caos” e, na educação continua-se “a ver professores em greve e a marcar greves”. Por isso, sublinhou, o Chega está pronto “para ser alternativa”, quando o Presidente da República “entender” marcar eleições legislativas.

“Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais” Carrilho perde novo recurso contra Bárbara Guimarães. Prisão ou pagamento de 30 mil euros de indemnização está cada vez mais perto headtopics.com

Colombo português? “O problema de José Rodrigues dos Santos e de outros jornalistas é fazerem afirmações sobre um campo científico que não dominam”Os intervalos de tempo ideais entre refeições para perder pesoModa: Outubro Rosa“A geração Z e os millennials mais novos estão menos satisfeitos com o trabalho”«Unidos Venceremos!»: Sindicatos e greves do marcelismo são tema de exposição no Beato e no BarreiroUm viva...

TAP: PSD diz que veto é culminar de “novela de constantes ziguezagues” do GovernoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Portugal vai ter primeiro local de treino de astronautasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Portugueses que viajam para Angola dispensados de certificado da febre amarelaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Marcelo promulga diploma para completar extinção do SEFVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Costa regista preocupações no veto de Marcelo e afirma que serão devidamente ponderadasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Trabalhadores da RTP marcam nova greve de sete dias a partir de sábadoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕