Chega acusa Governo de “provocação baixa” a Marcelo e pede “cartão vermelho” a Pizarro

Perante os jornalistas, André Ventura considerou que o Governo, na terça-feira, na sessão de encerramento do debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2024, "fez uma provocação inadmissível ao Presidente da República e ao Parlamento português, escolhendo para o discurso final o ministro

Mais tarde, já na fase de perguntas por parte dos jornalistas, André Ventura transmitiu que Marcelo Rebelo de Sousa não entendeu como uma provocação contra si essa opção do executivo socialista de pôr João Galamba a discursar na sessão de encerramento do debate orçamental.

"Não se consegue chegar a consenso em temas como as horas extraordinárias, a carreira dos médicos, a dedicação plena ou a rotatividade dos serviços. Isto demonstra uma grande incompetência deste ministro da Saúde. Transmitimos ao Presidente da República que, honestamente, só ele pode mostrar esse cartão vermelho.

"E isso na saúde tem-se visto. O Presidente da República regista que o Governo tem optado pela governação através de portarias, de actos administrativos e não de actos que possam ser controlados pelo Parlamento e pelo Presidente da República", reforçou.

Ainda segundo Ventura, o Chega e o Presidente da República partilham igualmente a preocupação de que, em matéria decom os sindicatos médicos, o ministro da Saúde se "precipitou ao anunciar uma margem financeira para chegar a acordo".

